La papeleta política la ha tenido hoy el Partido Popular que, después de votar no al decreto Ómnibus y luego sí al nuevo, intenta justificarse ante los reproches. La revalorización de las pensiones sale adelante y el palacete para el PNV también, ya que son dos de las medidas que sí se han incluido en el nuevo pacto. Y todo en medio de las acusaciones que los populares lanzan la Gobierno por mantener a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado después de ser investigado por presunta revelación de secretos, según informa Susana Camacho.

El líder de los populistas, Alberto Núñez Feijóo , ha defendido su decisión sobre el nuevo decreto de Pedro Sánchez y Junts bajo el cartel de ‘Política que sirve’. “Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas , de Valencia y de los usuarios del transporte público”, ha indicado. “Votaremos en favor de todos ellos y de nadie más”, ha resaltado. Pero antes de todo esto, lo primero que declararon desde el partido fue un no.

Feijóo intenta explicar el volantazo que ha dado el PP en cuanto al decreto ómnibus. “El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos lo contrario de lo que vamos a hacer. En consecuencia, votaremos para no hacerle el juego a la demagogia ”, ha señalado. El líder de los populistas deja entrever que este es un intento de descolocar a Sánchez de nuevo: “Al PSOE le encantaría que le regalásemos el titular de que nos oponemos a las pensiones pero como eso es mentira, no lo vamos a hacer”.

Pero entonces, ¿por qué votaron no, la semana pasada, al decreto que llevaba pensiones y ayudas al transporte y a la DANA? Porque querían la foto de un Sánchez solo y en manos de Puigdemont. El problema es que Feijóo se ha visto atrapado de nuevo en la pinza PSOE y Vox, con Santiago Abascal sacando petróleo. "Nosotros no vamos a apoyar ningún decreto para poner banderas españolas en todas las rotondas", afirma el presidente de Vox. En este giro, le acompañan los barones autonómicos y la más dura ha sido Isabel Díaz Ayuso, quien no ha entrado al trapo. El lunes vuelve a reunirlos para escenificar el cierre de filas.