Nacho Abad planteaba al político que si Sumar decide no apoyar a Sánchez para aumentar el gasto en defensa, ¿el PP le apoyaría? , ante este planteamiento Elías Bendodo explicaba: "El Gobierno tendrá que votar para saber qué apoyos tiene en un Consejo de Ministros, luego habrá que ver qué hablan Feijóo y Sánchez el jueves".

Sobre este encuentro, el diputado del PP dejaba ver que su apoyo dependerá también de esta reunión: "No nos vale eso de despachar a todos los partidos con 20 minutos y un café, no es serio. El PP va a acudir si Sánchez llama a Feijóo y debe de ir con una documentación porque no es un tema menor el aumento del presupuesto en defensa".