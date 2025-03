Bárbara Royo estalla tras un comentario de Patricia Cerezo: "¡Pero qué burrada acabas de decir!"

Carlos Segarra, expolicía, tras escuchar lo sucedido, aseguraba que no le cabía ninguna duda de que la intervención seguro que ha sido correcta, pero enviaba una recomendación al agente: "Cuantos más relatos recojan de testigos que hayan visto lo ocurrido, mejor. Son neutrales y van a avalar sin ninguna duda la versión policial. Seguramente el agente advirtió en varias ocasiones antes de disparar".

Así mismo, confesaba, que si las causas no están claras podría conllevarle al policía problemas legales y que por eso se tiene que asegurar de confirmar su relato con testigos, además de utilizar otras herramientas como las cámaras de seguridad de la farmacia.

Tras las palabras de Carlos Segarra, Bárbara Royo señalaba, que hay policías que saben hacer muy bien tu trabajo y que otros no tanto: "No sabemos si ha sido una mala intervención de la policía". A esta afirmación, respondía Patricia Cerezo indicando que por defecto no se puede dudar de la actuación policial y la abogada estallaba: "¡Pero qué burrada acabas de decir!"