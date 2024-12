Ante estas palabras, Nacho Abad admitía que podía entender que haya ciudadanos que piensen a veces que los jueces no son imparciales, a lo que contestaba el portavoz: "Lo importante es que tanto los políticos como los periodistas respetemos las instituciones, hablar en esos términos me produce un poco de vergüenza. Los jueces a la hora de abordar los problemas de la gente se basan únicamente en la ley".

El presentador de 'En boca de todos' después de escuchar atentamente a Jesús Oliva, señalaba que sus declaraciones le parecían corporativistas y apuntaba: "Yo tengo mucha experiencia con la justicia y no me he encontrado siempre que el juez se rija simplemente por lo que pone en el Código Penal".