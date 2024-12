Este tenso momento, se produjo cuando la reina estaba mostrando una c ercanía emocional, pero también física con las personas que había dentro de esa Catedral. Hablaba con ellos, les abrazaba y estuvo escuchando los relatos de todas las personas. Sin embargo, hubo un instante en el que hay un hombre que se le acerca y le coloca la mano en la cintura y le acaricia la espalda.

El periodista, Antonio Naranjo, comenzaba señalando que la reina se siente incómoda con toda la razón: "Yo no le toco la cadera nunca a una mujer, no lo habrá hecho con esa intención, pero no es un gesto oportuno".