Miriam denuncia que su expareja ha vuelto a acudir a su casa para asustarla y amenazarla

Hablamos con la víctima que se derrumba al recordar el infierno que vive a diario

Una víctima de violencia de género, denunciada por defenderse de su maltratador: "Siento mucha impotencia y rabia"

Miriam se separó y denunció a su expareja, pero él se salta la orden de alejamiento todo el tiempo y la tiene aterrorizada. Es la segunda vez que se acerca al domicilio de Miriam y esta vez dejaba una nota en la puerta en la que había escrito: "Miriam te voy a matar". Hablamos en directo con la víctima.

El infierno de Miriam comienza hace más de 10 años, empieza una relación con él, un hombre que aparentaba ser normal, pero que convirtió su vida en un infierno. Presuntamente la agrede sexual, física y verbalmente e incluso la amenaza con una escopeta tras una discusión.

La pareja llega a tener tres hijos aunque él solo reconoce a dos que también agrede. Tras años de infidelidades y amenazas decide poner fin a la relación, pero el calvario continúa.

El pánico que siente Miriam a diario

El programa ha entrevistado a Miriam desde su casa en la que confiesa que vive recluida por miedo: "No salgo, esta mañana he tenido que llevar a las niñas al colegio y no quería, estoy muy asustada", decía la víctima.

Además, Miriam expresaba, que su miedo ha ido en aumento porque pese a la orden de alejamiento ayer mismo estuvo en su casa: "Fui a por el pan y mi hija me avisó que entrara por otra puerta porque estaba su padre por allí, entré por otra puerta y las dos nos abrazamos, llamé a la policía, denuncié lo que había pasado y me dijeron que me quedase en casa".

Miriam se derrumba al recordar el infierno que vive

Sobre el miedo que pasa a diario, la víctima asegura que nadie se lo puede ni llegar a imaginar y se derrumbaba: "Yo quiero ser fuerte delante de mis niños y que no me vean mal, pero ayer mi hija de 3 años me vio y le tuve que decir que era por la cebolla, ella me secó las lágrimas y a mí se me encoge el alma".