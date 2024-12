Así mismo, subrayaba que estamos hablando de "nuestros muertos" y apuntaba: " Me pareció una falta de respeto tremenda hacia mi dolor porque los políticos no han estado al lado de las víctimas, ¿para qué van, para hacerse la foto? No perdona, pido responsabilidad política de los que no han hecho su trabajo".

Tras estas palabras, Nacho Abad planteaba a la invitada, si no hubiera sido también reprobable que no hubiera acudido ningún político en solidaridad a esta misa funeral, pero Sonia era concisa en su respuesta: "A mí no me sirve esa solidaridad. A mí me sirve que la representación política de este país se ponga a trabajar de una vez para los ciudadanos".