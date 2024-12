El análisis psicológico de Ana Peleteiro tras haber denunciado que sufrió violaciones y maltrato

El bronce olímpico en Tokio, Ana Peleteiro, ha denunciado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, que sufrió agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de su expareja: “Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento y aún así me quedé”.

La atleta gallega se abría en canal con sus seguidores con la intención de ayudar y concienciar a otras víctimas ya que ella en su momento no supo actuar a tiempo y terminar con la relación.

Después de las palabras de Lara Ferreiro, Nacho Abad preguntaba por qué cree que ha tardado tanto Ana Peleteiro en denunciar estos maltratos, y la psicóloga subrayaba: "El proceso de entender que has sido una víctima de agresión sexual puede tardar hasta años. Muchas veces sienten que no las van a entender y es importante no poner el foco en las víctimas".