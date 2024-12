Todo comienza cuando una persona llama a emergencias avisando de una colisión entre dos coches, el conductor de uno de ellos ha escapado, pero la policía da con él y confiesa: "He sido yo, la he matado". En ese momento no saben a qué se refieren, pero cuando inspeccionan el otro vehículo se encuentran una escena infernal, una mujer cosida a puñaladas y detrás, su hija.