Tras escuchar lo ocurrido y este brutal caso, Nacho Abad era claro con el acusado: "Tipos como este no se merecen vivir haciendo estas salvajadas".

Para finalizar, Carmen sugería que a veces se ha echado la culpa de la muerte de su hija y su nieta: "Yo había notado cosas raras, no lo conocía y a veces me echo la culpa de no haber puesto a alguien que lo hubiera vigilado".