El gobierno argentino no rectifica las palabras de Javier Milei y denuncia amenazas de José Manuel Albares

La crisis diplomática abierta entre España y Argentina parece estar lejos de solucionarse. Después de que Pedro Sánchez haya exigido a Javier Milei una rectificación pública por llamar corrupta a su mujer, la respuesta que llega desde Buenos Aires es clara: no se van a disculpar. Además, según informa Carlota Núñez en el vídeo, el portavoz del ejecutivo argentino denuncia "llamativas e impulsivas amenazas" de José Manuel Albares.

El Gobierno sigue dando pasos en la crisis diplomática abierta con Argentina, tras llamar a consultas a la embajadora española, el ministro de exteriores ha convocado este lunes al embajador argentino en nuestro país para exigirle una rectificación. Una reunión breve que, según fuentes diplomáticas se ha producido dentro de los cauces del respeto, a pesar de que España no descarta romper relaciones con Argentina.

Adorni ha dicho no entender el "resquemor" del Ejecutivo español, ejemplificado en las "llamativas e impulsivas amenazas" del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha alegado que Milei "no hizo mención a nadie en particular".