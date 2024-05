Ni Javier Milei ni su Gobierno tiene previsto realizar unas disculpas públicas por llamar ‘ corrupta ’ a Begoña Gómez , la mujer de Pedro Sánchez. Manuel Adorni , portavoz del Gobierno en Argentina, aseguró que no tiene que pedirlas porque él no atacó a nadie.

El siguiente escalón sería ya la retirada de la embajadora en Argentina de forma definitiva. Por último, tendríamos la ruptura total de las relaciones diplomáticas. Hablamos de un punto que Guillermo Francos, ministro del Interior argentino, ve improbable. “Las relaciones entre ambos países no están en discusión por Milei ni por Sánchez tras llamar a la embajadora. Me parece que no tiene sentido. Milei seguramente no le pedirá al embajador que venga a Argentina”, ha concluido sobre esta crisis diplomática.