Vox reúne a Milei, Le Pen y Viktor Orban en la convención de la ultraderecha en Madrid

Del mismo modo, ha pedido "reconocer" las cosas que se han hecho "mal", aunque no ha especificado cuáles, y ha abogado por "corregirlas para que no vuelvan a suceder". "Hemos de ser humildes para lo bueno y para lo malo", ha señalado.

"Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana", "Puigdemont a prisión", "Zurdos de mierda" o "Ladrones", han cantado los afiliados y simpatizantes de Vox en los momentos previos al comienzo del acto y durante el mismo. Además, han abucheado y silbado cada vez que alguno de los participantes mencionaba el nombre de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero o el 'kirchnerismo'.