Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos: Londres autoriza un nuevo recurso

Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos de momento. El Tribunal Superior de Londres le ha autorizado un nuevo recurso tras destacar que no hay garantías de un juicio justo en este país que lo reclama por revelación de secretos. Pedían evitar la pena de muerte y garantizar la libertad de expresión. Esta última, que alude a la Primera Enmienda, no la han aceptado, según informa Daniel Postico.

Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson han autorizado a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje informático por las revelaciones de su portal ‘WikiLeaks’. Assange, que no ha asistido a la vista por su delicado estado de salud, se encuentra en Belmarsh, una cárcel de máxima seguridad de Londres ubicada en Belmarsh.

Día clave para Julian Assange. El Tribunal Superior de Londres no lo van a extraditar a Estados Unidos porque no existen garantías de un juicio justo. El 26 de marzo, dos jueces pidieron garantías sobre tres argumentos de los nueve de la defensa: que se garantice la libertad de expresión a Assange -contemplada en la Primera Enmienda-, un juicio justo pese a ser extranjero y que no se le acuse de ningún delito que contemple la pena de muerte.

El Gobierno de Estados Unidos tan solo se comprometió a no aplicarle esta última: la pena de muerte. Así, dijo en una nota diplomática de “garantías” que el fundador de WikiLeaks podrá “intentar plantear” como defensa la Primera Enmienda, pero subrayó que será la Justicia quien determine si se le aplica o no. El periodista australiano, de 52 años, dispondrá de varios meses para preparar su apelación centrada en si los tribunales estadounidenses protegerán o no su derecho a la libertad de expresión.

El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, ha recordado que el fiscal estadounidense del caso, Gordon Kromberg, ya avisó de que él podría ofrecer como argumento que “los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a la protección bajo la Primera Enmienda, al menos en lo que se refiere a información de defensa”.