Julio y agosto siguen siendo los meses favoritos, pero están aumentando mucho las reservas en septiembre y en octubre

¿Qué cubren los seguros en caso de incendio?: Las aseguradoras ya han recibido los primeros partes

Compartir







Este calor tan intenso y persistente hace que cada vez sean más los que se plantean dejar las vacaciones para cuando los termómetros den un respiro. Tal y como informa la periodista Cristina Montalvo, se trata de una tendencia creciente.

"La última encuesta de la Comisión Europea de viajes señala que hasta un 9% de los viajeros han cambiado las fechas en las que disfrutan sus vacaciones, precisamente para evitar esos fenómenos meteorológicos extremos", señala.

Julio y agosto siguen siendo los meses favoritos, pero están aumentando mucho las reservas en septiembre y en octubre, además, en destinos que son claramente de sol y playa. "Lo que se consideraba como temporada media no solo es más barato y está menos masificado, sino también que se percibe con menor riesgo relacionado con fenómenos extremos de calor y también con incendios forestales", apunta Montalvo.

El caso de Portugal, destino turístico castigado por los incendios

Estas decisiones ya están afectando en las decisiones de los turistas porque se traduce en evacuaciones e interrupciones o cancelaciones de la vacaciones. La agencia de calificación Moody's ya advirtió de que los destinos turísticos del sur de Europa podían perder a la larga.

"Hay estudios que ya concluyen que las zonas donde se han producido incendios sufren una caída del PIB que se ve claramente en un descenso de las personas que están trabajando en el sector turístico", apunta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En el caso de Portugal, un destino turístico muy castigado por los incendios, se ha estudiado el asunto y dicen que las pernoctaciones en las zonas castigadas han disminuido durante los tres meses siguientes al evento.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los viajeros consultan datos meteorológicos y también la incidencia de los incendios para ver si visitan ese lugar u otro. Hay otros investigadores que defienden que el incendio o el calor son hechos puntuales, que es percibido por los viajeros como algo aislado y no determinan sus vacaciones. "Dicen que si no, destinos como Dubái, Nevada o Las Vegas ya habrían perdido su atractivo turístico", concluye la periodista.