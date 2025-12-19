'En boca de todos' entrevista a Claudia Montes (Miss Asturias) tras las graves acusaciones de Andrea de la Torre

Claudia Montes, la expareja de José Luis Ábalos, desvela que está colaborando con la UCO: "Quiero que lo sepa toda España"

Andrea de la Torre, novia de José Luis Ábalos, ha hecho una dura y grave acusación contra Claudia Montes (también conocida en todo este entramado como 'Miss Asturias'). Andrea ha revelado al programa que la denuncia que le ha interpuesto Claudia a ella por presuntas amenazas "es una denuncia falsa más de las que habitualmente pones".

"También asegura que le pediste que testificara a tu favor en el juicio contra Koldo y que ella se negó porque no conocía a ninguna de las dos partes. Y aprovecha que nos hemos puesto en contacto con ella para recordarte, dice, que pedirle a alguien que testifique de manera falsa en sede judicial es un delito", nos cuenta nuestro compañero Jacobo desde la redacción.

¿Pidió Claudia Montes a Andrea de la Torre que mintiera contra Koldo?

Ahora, Claudia Montes tiene la oportunidad de defenderse y aclarar todo este revuelo en 'En boca de todos': "Es falso. Todas las conversaciones que he tenido con esta mujer, parece que se le olvida de lo que habla porque las tiene 'Código 10'. Lo juro por mi hijo, lo preparo todo para el lunes y os lo entrego todo al programa", son parte de las palabras de Miss Asturias.

"No voy a permitir que me siga dejando de mentirosa. Está haciendo todo esto por detrás. Que dé la cara y nos veremos en los juzgados, pero también os lo voy a demostrar a todos vosotros", continúa defendiéndose Claudia. Además, va un paso más allá y revela que es la propia Andrea quien "se ofrece para ir a sede judicial o lo que haga falta".

Por si esto fuera poco, Claudia nos sorprende con una dato sobre la relación de Andrea y Koldo: "Tengo conversaciones con ella en la que, incluso, me cuenta cosas. José Luis Ábalos, cuando todo esto estalla, le pregunta a ella si Koldo, no me acuerda muy de las palabras, ojos, que si Koldo a ella se le ha insinuado o ha hecho algo y ella le dice que sí. Que Koldo ha intentado ligar con ella o algo así y José Luis le recrimina 'por qué no me lo has dicho antes' y ella le dice 'bueno, porque como estábamos empezando...".