Programa (16/03/21) MyHyV, íntegro en HD

Parece que Jorge Javier Vázquez está muy contento en su trono. Aunque la llegada de Juan , el nuevo chico de Jorge Javier, no ha gustado mucho a ninguno de sus chicos más veteranos, la relación del presentador con Dani y con Michael avanza por segundos.

Después de su tercera cita con Dani, Jorge Javier ha reconocido que está empezando a tener sentimientos hacia él. "Cada vez me gusta más. Si no hubiera cámaras, tengo que reconocer que mi madre no podría ver el programa", ha admitido el presentador al terminar su cita con Dani.