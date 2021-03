El trono de Julen está en crisis: el tronista se queda sin una de sus pretendientas

Julen no está pasando por un momento sencillo en su trono de 'Mujeres y Hombres' . Después de superar una crisis con Ephy, una de sus pretendientas más veteranas, ahora se ha quedado sin una de sus chicas.

La pretendienta no tardó en convertirse en una de sus favorita s, pero la conexión entre la pareja tenía los días contados.

Ana y Julen no han superado su última crisis

A Ana no le gustó el comportamiento que tuvo Julen en una de sus citas íntimas y el tronista no entendió que ella quisiera irse por no haber superado una relación del pasado.