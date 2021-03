Aunque la llegada de Juan, el nuevo pretendiente de Jorge Javier, no ha gustado mucho a ninguno de sus chicos más veteranos, la relación del presentador con Dani y con Michael avanza por segundos.

Jorge Javier y Dani tienen su tercera cita

En su tercera cita en 'Mujeres y Hombres', Jorge Javier y Dani han tenido su tercera cita . El pretendiente y el presentador han disfrutado de un paseo por el campo y Dani le ha entregado un bonito texto que se titulaba 'cosas que no te dije'.

Ya en la 'casa de los tronistas', Jorge Javier ha leído todo lo que le había escrito su pretendiente y no ha ocultado que sus sentimientos hacia él también han empezado a surgir.

"Cada vez me gusta más. Si no hubiera cámaras, tengo que reconocer que mi madre no podría ver el programa", ha admitido el presentador al terminar su cita con Dani.