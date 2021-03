La primera cita de Jorge Javier y Juan ha sido a ciegas

Ambos chicos se conocieron en la 'casa de los tronistas', pero un biombo los separaba y no pudieron verse. A pesar de todo, la primera impresión de los dos fue maravillosa y el presentador salió de su cita con muchas ganas de poder estar más cerca.

Jorge Javier admite que no le gustan los certámenes de belleza

Aunque a Jorge Javier no le ha gustado mucho que Juan se presentase a certámenes de belleza , que se dedique al mundo de la fisioterapia a sumado un punto a su favor.

A los que no les ha gustado mucho la llegada de Juan ha sido a Michael y a Dani. los pretendientes más veteranos creen que no tienen casi cosas en común y que lo suyo no tiene futuro.