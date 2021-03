Las pretendientas de Julen no creen a Ana: "Solo quiere ser famosa e influencer"

Inma: "Ana me dijo que quería ser influencer"

Ana y Julen tuvieron una cita en la que la temperatura no tardaba en subir. La pretendienta reconocía que se había quedado con ganas de más, pero el tronista prefirió frenarse.

Ya en el plató de 'Mujeres y Hombres', Ana le comunicaba que quiere irse: "No quiero hablar ahora porque no me salen las palabras. Me sienta mal que digas cosas. Salí muy rara de la cita. No vi que él estuviese igual de receptivo que en las otras citas",explicaba la pretendienta.

La cita de Julen y Ana para aclararlo todo

Finalmente, la pareja decidía una cita en la 'casa de los tronistas' para recapacitar y que Ana decidiese lo que quería hacer.

Después de esa cita, Julen ha regresado al programa sin conseguir entender a su pretendienta. Ambos han continuado hablando y ella ha reconocido que no logra sobreponerse de una relación traumática de su pasado.

Así vivió Julen su ruptura con Violeta: "Me dejaron en directo y fue muy duro"

"Yo también salí de una relación en la que me dejaron en directo y fue muy duro, pero yo no voy pensando que otra chica me va a ahacer lo mismo o algo pero, porque si pensara así, no podría avanzar en mis relaciones ni en mi vida", le ha dicho Julen a Ana recordando su ruptura con Violeta en una gala de 'Supervivientes'.

"Fue una relación muy tóxica y voy a intentar abrirme, porque es verdad que me pueden hacer daño aquí o en la calle. Fue un acto impulsivo porque sentí que en la cita habíamos estado muy fríos, me sentí mal y al verla aquí me agobié", ha seguido explicando la pretendienta.

Ana se queda: "Me la voy a jugar hasta el final"

Después de dos largas conversaciones, Ana ha decidido continuar como pretendienta de Julen: "Me voy a quedar porque quiero conocerte. Sé que quedan pocas personas como tú y me la voy a jugar hasta el final".

Las pretendientas no creen a Ana: "Viene por fama"

Pero las chicas de Julen no creen la historia que ha contado Ana y están convencidas de que ha sido un "teatrillo" y que viene buscando fama.

Inma: "Ana me dijo que quería ser influencer"

Además, Inma cree que tiene facilidad para llorar y que lo único que quiere es ser famosa: "Me dijo que quería ser influencer", h asegurado la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones'.

Ana lo ha desmentido todo y ha asegurado que está en el programa por Julen, pero hay algo que no le cuadra al tronista.

Julen: "Me ha llegado que Ana dijo que yo no buscaba el amor"

A Julen le ha llegado un comentario de Ana que no le ha gustado: "Me han dicho que ella fue diciendo que yo no estaba aquí para encontrar el amor", ha contado el tronista.