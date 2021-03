Julen prefirió frenarse cuando la cita con Ana subió de temperatura

A Ana le ha sentado mal que Julen dijera que se ha frenado con ella

Ya en el plató de 'MyH', Ana ha comunicado que quiere irse: "No quiero hablar ahora porque no me salen las palabras. Me sienta mal que digas cosas. Salí muy rara de la cita. No vi que él estuviese igual de receptivo que en las otras citas", ha explicado la pretendienta.