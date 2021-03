Inma, tras su cita íntima con Julen: "Nunca me imaginaba llegar a este nivel"

Aunque a Inma Campano le suelta mucho dejarse llevar con los chicos y más cuando hay cámaras de por medio, parece que la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' lo ha conseguido con Julen.

Desde que Inma y Julen se besasen en 'Mujeres y Hombres', su relación avanza a toda velocidad y ya han protagonizado su primera cita íntima.

Después de proponerle un juego a Julen en el que la pretendienta escondía un secreto en su cuerpo, las cámaras les han dejado un rato a solas.

A la salida de su encuentro, Julen se ha mostrado gratamente sorprendido con la actitud de Inama: "Con lo cortadita que parecía y se ha soltado bien la melena. Me ha impresionado mucho".

Inma, que por fin parece haberse dejado llevar por sus sentimientos, también se ha mostrado contenta con lo que había pasado en la habitación: "Nunca me imaginaba llegar a este nivel".

Una vez más, Julen ha recalcado lo mucho que le gusta Inma: "Muchas no se toman en serio a Inma y no la ven como una rival, pero es un error porque a mí me gusta muchísimo. Me gusta como besa y como es. Esto ha despegado como un cohete".

A pesar de las palabras del tronista, Ephy se ha mostrado indiferente: "Yo no la veía como rival y la veía casi como un chiste... pero es verdad que a avanzado. A pesar de todo, no me preocupa", ha asegurado después de ver la cita íntima de Julen e Inma.

Julen, Tris y Ephy se han reunido para tratar de aclarar las cosas entre ellos. Tris asegura que Iván y Ali trataron de picarla después de la cita sin cámaras que el tronista tuvo con Ephy, algo que no ha gustado a Julen.

