Alba, la chica del videoclip que provocó la crisis entre Diego y Lola: "En el guión no ponía nada de besos"

Alba: "Diego estaba muy cariñoso y con actitud de no tener novia"

"Diego contactó conmigo por Instagram para preguntarme si estaba interesada en hacer un videoclip. En el guión no ponía nada de besos , pero cuando comenzó la grabación, Diego estaba muy cariñoso y con actitud de no tener novia . Un cámara nos pidió que nos besásemos para que quedase más real y yo se lo di como actriz que soy", ha explicado Alba en el plató de 'MyH'.

Alba: "Acepté hacerlo, pero me sentí engañada"

Aunque asegura que el beso no estaba en el guión pero que ella lo aceptó por profesionalidad, Alba ha reconocido no haberse sentido bien: "Acepté hacerlo, pero me sentí engañada".

Rocío, amiga de Lola: "Diego engaña a Lola desde hace mucho tiempo"

Alba: "Diego me escribió después de la grabación, pero no tengo los mensajes"

Alba aseguró que Diego contactó con ella después de grabar el videoclip, pero la actriz no tiene las pruebas que lo demostrarían: "No tengo los mensajes que me mandó Diego después porque me robaron el móvil".