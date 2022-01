'IZARBE: Quién me quiere a mí', una historia de exploración personal y superación

Valeria es una chica que reside sola en un bosque en pleno Pirineo aragonés. Pero no le importa vivir sola, ella es feliz así: está en un lugar de ensueño y en una casa maravillosa. La trágica situación con la pandemia no es ideal, pero la ausencia de su marido debido a sus negocios en Alemania le hace sentir dichosa, ya que no puede regresar a casa de momento.