Tania Sexton y 'Te lo prometo, confía en mí'

Tania Sexton, nació en Huesca en 1960, es una de las autoras de novela romántica más estimulantes y experimentadas de nuestro país, con nada más y nada menos que once obras en su haber. Lo que comenzó como un simple hobby, ha acabado demostrándose cómo su inmenso talento: la escritura. Las obras de Sexton se caracterizan por narrar adictivas historias de romance, cargadas de erotismo, intriga y suspense y por tener lugar en diferentes países y épocas. 'Te lo prometo, confía en mí' no solo es la nueva prueba de la capacidad de la autora para contar historias pasionales completamente absorbentes, sino probablemente también su mejor libro hasta la fecha.

Su nueva novela

'Te lo prometo, confía en mí': Ceilán 1855. La intensa mirada de Bran Kendrick se clavó fijamente en esa chiquilla morena de aspecto delicado, a pesar de la suciedad que la cubría. Tenía prisa por irse, un importante negocio le esperaba en la ciudad, y no quería niños rondando por la mina; daba igual que fueran nativos o ingleses, no era lugar para ellos, y menos para una niña que no era la primera vez que acudía por ahí. ¿De dónde había salido? Esa niña solo quería un zafiro, o un rubí,