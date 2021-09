El presentador no solo nos ha contado cómo se prepara para presentar cada día el informativo, también ha evaluado el primer programa de Lago y Castelo: "Me está encantando", ha reconocido Piqueras.

"Es día había visto el vídeo y sabía que me podía reír, pero se me olvidó el alfiler del traje que uso para no reírme". Cuando los presentadores le han preguntado por la labor que tiene el alfiler, Piqueras ha confesado su secreto: "Si veo que me voy a reír, me pincho", ha confesado.