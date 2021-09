Pedro Piqueras y su particular 'tierra, trágame' durante los pasos de 'Sálvame': "No sé qué cara poner"

"Ellas estaban bailando y yo empezaba el informativo con una noticia sobre muertos de Covid. Yo no les ponía a ellas cara de odio ni nada así... mi cara solo era de pensar: que me den paso pronto", ha contado.

"Es día había visto el vídeo y sabía que me podía reír, pero se me olvidó el alfiler del traje que uso para no reírme". Cuando los presentadores le han preguntado por la labor que tiene el alfiler, Piqueras ha confesado su secreto: "Si veo que me voy a reír, me pincho", ha confesado.