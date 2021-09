'Los Teloneros' han repasado este martes los looks más imposibles de la pasada noche en la Met Gala.

Aunque aseguran haber intentado hacer un resumen y un ranking de los peores looks, los presentadores han reconocido que les ha resultado imposible: "La elegancia y el dinero no siempre van unidos".

Uno de los looks que más les ha llamado la atención ha sido el de la española Rosalía: "Dice que es un homenaje a Lola Flores con el mantón de manila, pero a mí me suena a que te pongan un huevo crudo en Ferran Adrià, te cobren 250 euros y digan que es un homenaje a la tortilla".

Kim Kardashian llevaba on un look de Balenciaga en el que no se podía ver nada de piel aunque todo el mundo la reconoció.