El enfado de Belén Esteban con Ylenia eclipsa 'Comediaset', el informativo más gamberro de 'Los Teloneros'

La colaboradora de ‘Sálvame’ no le perdona lo que ha pasado este fin de semana, iban a verse pero el sábado Ylenia canceló el encuentro: “Me dice que se anula la cita y me bloquea ¡Hasta luego Mari Carmen! He llegado al tope”.

Y es que Belén ya está “cansada” porque, recuerda, ha dado la cara muchas veces por Ylenia en ‘Sálvame’: “Me he portado muy bien como amiga y me eché la culpa, pero también me canso y aquí me las he comido por ella. Soy madre de mi hija, de nadie más ¡Y ahora haces otro vídeo!”