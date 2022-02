Cuando nos imaginamos en el Día de San Valentín , todos nos vemos disfrutando de una velada romántica con velas, un paseo de la mano junto a la persona que amas o incluso, sintiendo que una flecha de Cupido se nos clava en el corazón al ver a esa persona con la que nos cruzamos en el ascensor, pero jamás te podrías imaginar que el Día de los Enamorados fuera de esos en los que tienes una cita para no olvidar.

En ‘First Dates’ estamos acostumbrados a que Cupido no siempre de en la diana o que nuestros solteros se queden solo en el exterior y hemos vivido situaciones completamente surrealistas que si llegan a suceder el día se San Valentín, serían perfectas para protagonizar un San Valentín de terror.

Y para terror el que debió sentir nuestra súper diva Alexandra Scarlett al sentir que volaba por los aires en plena actuación en ‘First Dates’. Sí, no solo vivimos un momento que fue maravilla al verla actuar en nuestro restaurante sino que tuvimos un momento apoteósico al verla rodar escaleras abajo . Ella lo estaba dando todo y su cita tuvo la sensación de que todas las grandes divas se han caído alguna vez, pero si esto te pasa la noche de San Valentín, te quieres morir.

Ser sincero está bien y el Día de los Enamorados tienes que ser más tú mismo que cualquier otro día pero quizás, hay ciertos detalles que no son necesarios de desvelar en una cita en la que esperas que surja el amor. Verónica sabía que Arturo no era iba a ser el amor de su vida, pero saber que él estaba dando ansiedad llevar 10 horas separado de su perro o que seguía con más de 40 enamorado de su novia a distancia de cuando tenía 17 años, no ayuda a que se enamoren de ti “Espabila que tiene horchata en las venas”.