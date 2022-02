David revoluciona ‘First Dates’: “Vengo de rojo que esta noche mojo”

Carlos Sobera se ha quedado en shock ante el huracán que energía positiva que acababa de cruzar la puerta de ‘First Dates’ y no ha dudado en comentar su outfit del soltero “De rojo y con tacones” . David estaba feliz y no ha dudado en explicarle el motivo de su elección “Vengo de rojo que esta noche mojo”.

David desprende luz y tiene claro que la ropa no tiene género y que si los reyes llevaban tacones, él no iba a ser menos “Si se los pone Harry Style cómo no me los voy a poner yo que estoy mejor”.