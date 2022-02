En las imágenes se veía al participante llegando a ‘First Dates’ en varias ocasiones y con identidades diferentes . “Aunque me veas riendo, no te estoy vacilando, Carlos”, aseguraba el farsante.

Carlos Sobera tomó la palabra para reprenderle su actitud: “Has venido aquí cuatro veces, y el problema no es que nos engañes a nosotros, el problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos ”.

“¿Qué buscas? No lo entendemos. Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de ‘First Dates’ porque nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo. Salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación”, le decía el presentador muy serio.