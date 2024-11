La frustración de un soltero al intentar bailar con su cita en 'First Dates': "Me gusta montar el circo"

Morgana acude a buscar el amor en 'First Dates'

David será la persona con la que tendrá una cita con Morgana

Morgana, una mujer que la quieren catalogar como una persona que no es normal, acude al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar el amor. De hecho, afirma que su nombre, aparte de significar "la que viene del mar", es un poco "bruja". "Me gusta este nombre porque no es típico de aquí y quieras que no es algo único que tengo", cuenta a las cámaras del programa.

En cuanto se sienta a la barra del restaurante, Morgana cuenta que en el amor no practica su brujería porque no le parece sano ni ético: "A mí, lo que no me parece bien, son ya hechizos o cosas en contra de la voluntad de una persona, como los amarres. Eso ya no lo voy a hacer ni de broma.

Morgana ha acudido al restaurante de 'First Dates' en busca de alguien que sea simpático, gracioso, independientemente de su género, puesto que también es bisexual. En cuanto Carlos Sobera escucha todo lo necesario para que la soltera caiga enamorada sin ningún hechizo de por medio, el presentador da la bienvenida a David, una persona que busca a alguien "friki, que le gusten los videojuegos y sea extrovertida".

"Parece un chico muy alto y muy guapo la verdad. Nada más entrar y verlo por la puerta ha sido como 'guau', no me lo esperaba para nada", cuenta Morgana nada más conocerse en el restaurante. Sin embargo, todas las buenas palabras que le había dedicado la soltera al chico rápido se disipan en cuanto se da cuenta de que la persona con la que le han emparejado bebe alcohol. "Cada cual tiene sus gustos y es libre de pedir lo que quiera, pero no me ha gustado porque yo no bebo alcohol", detalla Morgana al programa.

En cuanto se sientan en la mesa, tanto Morgana como David tienen el momento perfecto para conocerse aún más y ver si triunfa el amor, aunque la soltera no le haya gustado que su cita beba alcohol y que él piense que la chica es un poco bajita para él.

A medida que avanza la cena, Morgana cuenta a su cita que, entre sus pasatiempos favoritos, le encanta bailar K-Pop, algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. "La forma de ser de Morgana me ha gustado bastante, ya que encontrar personas alocadas es algo difícil de encontrar y son gente que ya no tiene vergüenza en algo. Eso es muy interesante", cuenta a las cámaras de 'First Dates'. Además, ambos coinciden que son muy competitivos en los videojuegos.

En cuanto terminan de cenar, tanto Morgana como David acuden a la sala privada de 'First Dates' para ver si terminan de conectar. Sin embargo, en cuanto la soltera decide darle unas clases de baile coreano, David se echa un poco para atrás: "Bailar me gusta, pero no profesionalmente. Me gusta montar el circo".

La decisión final de Morgana y David