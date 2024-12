El presidente del Gobierno ha señalado que parte del desempeño de la economía obedece a la ejecución de los fondos 'Next Generation'. "Somos el primer Estado miembro de la Unión Europea en la ejecución de estos fondos, y esto no es menor, porque somos después de Italia el segundo país con mayor recepción de recursos económicos provenientes de estos fondos", ha recalcado.

No obstante, el presidente del Gobierno ha pedido no caer en la "autocomplacencia", porque "aún quedan muchas tareas pendientes", como el acceso a la vivienda, la alta tasa del paro, unos niveles de productividad laboral a mejorar y un gasto en investigación todavía reducido.

"Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts per Catalunya", ha sentenciado Sánchez en su comparecencia ante los medios.