Carles Puigdemont redobla su último órdago al Gobierno

El Gobierno vuelve a estar contra las cuerdas por uno de sus socios de investidura. Según informan María Galán y Carlota Núñez en el vídeo, Carles Puigdemont eleva el tono de sus amenazas de ruptura con Moncloa y afirma que un portazo de la Mesa del Congreso a tramitar la proposición no de ley de Junts para que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza habría llevado "la legislatura al colapso".

Carles Puigdemont sabe que sus siete diputados en el Congreso son imprescindibles y por eso aprieta las tuercas al máximo y pide que su iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza no acabe en un cajón porque la legislatura iría al colapso. La amenaza del líder de Junts es muy clara: o cambia la relación con el Gobierno o se acabó el apoyo, no siquiera se sentarán a negociar los presupuestos.

Fuentes de La Moncloa dicen que no les sorprenden de las amenazas de Puigdemont porque forma parte de la estrategia política de Junts per Catalunya para diferenciarse de los partidos del bloque de la investidura.

Con la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso se ha decidido no resolver aún la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, movimiento con el que el Gobierno gana tiempo mientras Puigdemont redobla su último órdago.