Carles Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Carles Puigdemont amenaza a Pedro Sánchez con retirarle su apoyo si no presenta una cuestión de confianza. Según informa María Galán en el vídeo, el presidente de Junts dice el jefe del Ejecutivo no es de fiar porque no ha cumplido con los acuerdos de la investidura. Puigdemont asegura que la confianza del bloque que dio la mayoría a Sánchez se ha roto, así que Junts ha registrado la iniciativa en el Congreso y el Gobierno la ha descartado.