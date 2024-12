Pedro Sánchez, presionado por sus socios de Gobierno

"Mire, señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy", ha enfatizado, para pedir a Sánchez que "deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles".

Los independentistas catalanes , por su parte, ven muy difícil que haya presupuestos y no aflojan la presión. La portavoz de Junts en el Congreso ha avisado a Pedro Sánchez de que su formación "no va de farol" y le ha vuelto a reclamar que cumpla sus compromisos porque en este momento su crédito está "en números rojos".

"¿Se van a poner al día?", ha reclamado Miriam Nogueras , que ha exigido al Gobierno que "muevan el culo", "paguen lo que deben a los catalanes", traspasen las competencias acordadas, "demuestren que les indigna tanto como a nosotros que la cúpula judicial española se vanaglorie de no aplique las leyes" que se aprueban en el Congreso de los Diputados, en referencia a la amnistía.

No obstante, el presidente dice que es consciente de que su Gobierno se encuentra en minoría parlamentaria y por tanto les toca negociar y trabajar "ley a ley" con los distintos grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo en las Cortes.

Pero al Gobierno le aprietan sus socios por la derecha y por la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "en estos momentos no se dan las condiciones para negociar los presupuestos generales del Estado.

Según ha recordado, en el Parlamento "ya existe una mayoría de derechas" y que si Fejóo no es presidente es porque Junts "no se atreve". "Lo único que pasa es que Junts no se atreve a dar el paso, pero se atreverá. Lean a (Pilar) Rahola", ha añadido.