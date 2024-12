PP y PSOE celebran el día de la Constitución sin guardar sus diferencias

"Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados a inculcar el virus de la destrucción constitucional y a inculcar algo fundamental que ha de ser siempre rechazado en política y es que en el Gobierno se está para gobernar, no se está por estar", ha declarado, para añadir que Sánchez "sabe que con los socios que tiene no se puede gobernar de acuerdo con la Constitución".

Tras criticar que los socios de Sánchez no hayan acudido a este acto que se celebra en la Cámara Baja, ha afirmado que el Gobierno "está solo en la celebración de la Constitución". "Pero a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno está mucho más cerca de sus socios que de la Constitución española", ha resaltado, para añadir que la Carta Magna "no se puede celebrar un día y despreciarla o conculcarla" el resto del año.

Illa ha advertido de que "hacen mal aquellos que se apropian de ella, no la entienden y no le hacen ningún favor, mucho menos ya cuando la usan como arma arrojadiza".

Los que no participan en el acto son los de Santiago Abascal, solo han venido al izado de bandera y para reiterar su amenaza a los gobiernos autonómicos del PP. El portavoz adjunto de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido a los populares de que "no cuenten" con su formación para llegar a acuerdos hasta que no pongan fin a los pactos con Pedro Sánchez, entre ellos, el reparto de menores migrantes no acompañados, que ha tildado de "auténtica aberración" y una "política suicida" que deja que "la inseguridad vague por nuestras calles".