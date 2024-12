El ministro apuesta por cimentar su camino a la Presidencia regional en un "proyecto de izquierdas valiente" y ha advertido de que conoce "las técnicas de la derecha y de la fachosfera" . "Nos vamos a divertir", ha dicho, "conozco tan bien a la fachosfera, he leído 15 líneas diferentes contra mi candidatura antes de presentarla". "Conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras", ha indicado para afirmar que es "perfectamente consciente de la máquina del fango".

"Yo doy hoy un paso al frente y le pido a millones de madrileños, hayan votado o no al PSOE en el pasado, que den un paso al frente para hacer que la verdad reine en Madrid" , ha transmitido.

López ha explicado también que no ha hablado con el secretario general del PSOE-M dimitido la pasada semana, Juan Lobato, porque es un "militante normal" al que ha mostrado "todo el respeto" y sobre si cree que se presentará contra él ha puesto en el foco que "cada uno toma sus decisiones y en el partido deciden los militantes". Además, preguntado por si dejará el ministerio, ha apuntado que dejará de compaginar la Secretaría General de los socialistas madrileños con el Gobierno central cuando "Ayuso haga lo mismo" , ya que ostenta la Presidencia autonómica y la del partido en Madrid. "Es más, yo no confundiré las instituciones", ha lanzado.

"No estoy en la Asamblea de Madrid, pero voy a estar en todas partes, creo yo. No me preocupo", ha rematado al ponerle en duda un periodista que pueda hacer una oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid sin siquiera tener escaño en la Asamblea de Madrid.