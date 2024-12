"No dimitas. Te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", dice Feijóo a Sánchez en la Intermunicipal del PP

El presidente del PP critica a los socialistas que no alzan la voz y permiten que Sánchez siga como líder del partido

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el PSOE se haya reunido en su Congreso Federal de Sevilla para "autoelogiarse", "prometer más de lo mismo" y "amenazar a los jueces" ante los presuntos casos de corrupción que le afectan. Tras criticar que los cargos socialistas no hayan "alzado la voz" ante el "desmoronamiento" del partido, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los españoles le echarán en las urnas, según informa María Benito.

"Llegados a este punto ya no le merece la pena dimitir. No, no. Y por eso yo le digo, aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha espetado a Sánchez, coincidiendo con su reelección como líder de los socialistas en el cónclave de Sevilla.

En la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrado en Valladolid este fin de semana, Feijóo ha indicado que él no está al frente del Partido Popular para que le den "la razón en todo" y "para solo escuchar alabanzas" o que se permitan "los engaños y las mentiras".

"No soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré"

Es más, ha dicho que tampoco lidera el Partido Popular para pedir a los suyos que aplaudan "desmanes y corruptelas". "Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez. Y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así. Y jamás me comportaré así", ha proclamado.

En un discurso repleto de críticas a Sánchez y al PSOE, el jefe de la oposición ha criticado que los socialistas "en lugar de alzar la voz" permitan que "se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano" del presidente, aludiendo a los casos que afectan al hermano de Sánchez o a su esposa, Begoña Gómez.

"Allá el Partido Socialista que permite que se les obligue a quemarse las manos poniéndolas en el fuego por quien no mueve un dedo por nadie que no sea él mismo. Si no cambiáis, sois tan culpables como él por permitirlo. Allá ellos, en su decadencia y en su desmoronamiento. Es su problema", ha advertido, para añadir que los socios del PSOE también se están convirtiendo en "cómplices".