En medio del mar de frentes judiciales que acorralan al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo saca la artillería pesada en una entrevista en ‘La mirada crítica’. Según informa Susana Camacho en el vídeo, el líder del PP asegura que la situación de Pedro Sánchez es insostenible , pero dice que aún no es el momento de llevarlo a declarar a la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.

Los jóvenes y Valencia serán clave. Feijóo asegura que no le ha pedido a Carlos Mazón que se marche, pero si le deja un nuevo recado: “En los cargos no se está para perpetuarse, se está para servir”. El presidente de la Generalitat Valenciana seguirá si le sale bien la reconstrucción de Valencia pero, el líder del PP teme que el Gobierno no se implique a fondo, “la reconstrucción tiene mucho que ver con el Gobierno de España y viendo lo que está haciendo el Gobierno de España, que está intentando que dimita Mazón, pues ha asumido un riesgo que le honra”. Un riesgo en una comunidad autónoma imprescindible para ganar unas elecciones en España.