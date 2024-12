Los cruces de acusaciones en el mundo de la política son muy comunes, pero no tanto entre miembros del mismo partido. Durante el interrogatorio al teniente coronel Vázquez, los senadores Juan Sanz Vitorio y Eloy Suárez Lamata han protagonizado un desencuentro. Suárez ha acusado a su compañero de estar descentrándolo y Sanz Vitorio ha tomado la palabra para decirle que lo ve "muy descentrable”.

Tras este comentario, el presidente de la comisión de investigación ha replicado a Sanz Vitorio que lo veía “bastante impertinente”. “Si me despistan a mí, que no estoy interviniendo, no le quiero contar al compareciente lo que lo despistan”, ha recalcado Eloy Suárez.