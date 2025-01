El último programa de ‘Cuarto milenio’ comenzaba con la voz en off de Iker Jiménez hablando sobre un asunto perturbador que él mismo, en compañía de Carmen Porter , ha investigado en primera persona.

Iker y Carmen, movidos por el misterio, viajaron hasta esta zona de Estados Unidos a finales de 2024 para investigar en primera persona lo que allí sucede. En una población a tan solo dos horas en coche del centro de Manhattan no dejan de sucederse avistamientos que han hecho reaccionar al mismísimo Donal Trump : “El presidente ha animado a la población a disparar contra estos objetos si se acercan demasiado”.

Pero un magnífico reportaje no es lo único que Iker y Carmen han traído de este remoto lugar. Tal y como la propia Carmen ha comentado al inicio del programa, durante sus días en Estados Unidos ambos “cogieron un virus” :

“Como no, pasamos mucho frío y a mí ustedes la semana pasada no me tuvieron en el programa por esos virus que nos trajimos y esta semana ha sido Iker el que ha caído, unos virus que están haciendo de las suyas en el equipo, por eso esta noche seré yo la que esté con ustedes”.