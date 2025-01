Cristina Fallarás: "Hay otros momentos del juicio en los que este señor grita a la víctima, si comparas el tono con el que le habla a Errejón es totalmente distinto"

Risto Mejide: "Me violenta muchísimo que realmente ella tenga que pasar por este trago otra vez”

El abogado de la acusación popular contra Errejón: "Él declaró que Mouliaá aprovechó el momento para firmar contratos"

Tras la filtración de las declaraciones de Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón ante el juez, Cristina Fallarás ha hablado en directo en 'Todo es mentira' para reflexionar sobre lo que se puede ver en las imágenes.

"¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?", preguntaba Cristina Fallarás a Risto Mejide al conectar con nuestro programa y el presentador respondía: “Estoy flipando con lo que acabo de ver”. “Pues sabes qué, esto es habitual, esto es lo que sucede cuando se toma declaración a una mujer, que fuera del ámbito del matrimonio y no se decide que vaya a un juzgado de violencia contra la mujer", explicaba la periodista.

Cristina afirmaba que lamenta que se filtre el contenido de un juicio porque no debería suceder esto, pero se alegra "de que, por primera vez, veamos cómo un juez le pregunta a la víctima por qué el agresor se saca el pene, como le dice cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas. Donde ahí, además de la violencia machista ejercida por el juez contra la víctima, cruza una violencia de clase evidente”.

“Esto que hemos visto, me violenta de una manera que se me han saltado las lágrimas cuando he visto el vídeo, es lo habitual y es lo que venimos denunciando desde hace años y años el movimiento feminista, ahora que se pregunten por qué las mujeres, en vez de ir a los tribunales, me lo mandan a mí", añadía fallarás.

Risto reflexionaba ante esto: “Estoy intentando ponerme en la cabeza del juez, no entiendo ese tipo de preguntas, pero sobre todo, me violenta muchísimo que realmente ella tenga que pasar por este trago otra vez”. El que preguntaba si se hace de una manera diferente en un juzgado de Violencia de Género, a lo que esta respondía: "En algunos no y en otros muchos si, al menos hay una atención a la victima y se intenta no revictimizarla, es muchas ocasiones no y, por eso, solo se denuncian ocho de cada cien agresiones”.