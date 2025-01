“Me besó en la boca metiéndome la lengua. Me aparté y le dije que iba muy rápido”, ha argumentado Mouliaá. Parece que estuvieron en dos fiestas distintas y en dos habitaciones cerradas totalmente diferentes. Él dice que fueron de la mano y ella que él la arrastró. “Me empezó a tocar y luego me tiró en la cama. Se sacó el miembro viril pero no me bajó las bragas”, ha apuntado Mouliaá.