Carlos y Yonathan, la cita con menos conexión de 'First Dates': son polos opuestos

Carlos , un peluquero de 26 años que se declara fan acérrimo de Georgina Rodríguez , la mujer de Cristiano Ronaldo, acude al restaurante del amor de 'First Dates' para dar con el chico de sus sueños. El soltero, además, adora la fiesta, el lujo y quiere encontrar a alguien que tenga mucho dinero para que él pueda "llorar en un Ferrari y no en una bicicleta" .

"Un chulo tiene que ser una persona que me cuide, que me de caprichos y que tampoco hable mucho . Como Georgina con Cristiano", detalla el soltero para las cámaras del programa. Una vez que Carlos Sobera ha escuchado todo lo que busca su tocayo, avanza por la puerta del restaurante para presentar a Yonathan , la cita del peluquero.

Nada más entrar por la puerta, en cuanto Yonathan ve al chico con el que le han emparejado, afirma a las cámaras de 'First Dates' que "no le gusta". "La vestimenta no es la adecuada para una cena o una cita" , explica el soltero. Sin embargo, le dará una oportunidad para conocerlo más a fondo.

"No me gusta los chicos que se hacen retoques porque es muy joven todavía. Si tuviera más edad, tal vez. Pero, es respetable", desvela el peluquero venezolano a las cámaras de 'First Dates'. Por parte de Carlos, piensa que Yonathan es una persona que "no tiene carisma".