Un soltero, tras escuchar los viajes de su cita en 'First Dates': "Esa información a mí no me aporta nada"

Cris y Sergio visitan 'First Dates' en busca de una pareja seria y estable

Cris es el próximo soltero que visita 'First Dates' en busca de su gran amor. Tiene 19 años, es modelo y confiesa que siempre ha ido más adelantado a la gente de su edad: "Soy de esas personas que quiero hacer todo lo antes posible. Me gusta sentir que estoy vivo". En el amor no se queja, pero si cree que lo podría ir mejor y por eso decidía visitar el programa.

Busca una relación seria y estable porque no le gusta la relaciones que ahora están de moda: "No me gusta lo que se hace ahora en el mundo gay, quedar con alguien en su casa y acostarse y aquí no ha pasado nada". Su pareja ideal es un chico con el que compartir aficiones, pero que no sean iguales tampoco, porque para él sería muy aburrido.

Sergio es su cita, tiene 25 años, es profesor de yoga y modelo. Pronto ambos solteros se conocían por primera vez y las impresiones han sido buenas. A Cris le ha parecido "alto de coj***" su cita, cosa que le ha encantado y a Sergio le ha parecido guapo Cris.

Durante la cena, Cris y Sergio se han mostrado interesados por lo que hacen en su tiempo libre y a lo que se dedican. Aunque Sergio intentaba ser majo con Cris, a éste, su conversación y las cosas que le contaba, le aburrían: "Esa información a ti te ha enriquecido, pero a mí no me aporta nada. Vale, has ido a la India, muy bien, yo no he salido de España en mi vida", comentaba Cris a las cámaras del programa.

Sergio, mientras hablaba con su cita, también se ha dado cuenta que Cris está como en otra fase de la vida: "Él quiere salir de fiesta y yo esa época como más alocada ya la he pasado", decía el soltero asegurando que está en una etapa más adulta.

La cita entre Cris y Sergio ha sido la clara muestra de que dos personas tan iguales y, a la vez, tan diferentes. Son como dos imanes, por un lado se atraen, pero por el otro se repelen. Justo en este punto de incompatibilidad llegaban al hablar de sexo, Sergio se define como una persona muy activa sexual, que puede tener más fácilmente una relación sexual que algo más serio y Cris, es todo lo contrario, necesita crear un vínculo con una persona para acostarse con ella.

La decisión final de Cris y Sergio

Después de una cita extraña entre dos solteros que tienen muchas cosas en común, pero a la vez otras muchas, que les separan por completo. Cris y Sergio tenían que decidir si querían seguir conociéndose o por el contrario no querían volver a verse nunca.