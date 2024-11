Saltan chispas en 'First Dates' con la cita de Pedro y Noelia: "¡Eso es una grosería!"

Pedro, el 'Mister Global Murcia 2024', acude al restaurante del amor

"Este hombre es lo que piensan de los murcianos. Paleto", piensa Noelia sobre su cita nada más conocerse

Pedro, un empresario, modelo e influencer murciano es el siguiente soltero que se pasa por el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si la persona con la que le emparejarán llegará a hacerle brotar las mariposas que tiene en su interior. Es un hombre "con estilo", muy elegante y derrocha clase allá por donde pasa.

Nada más entrar al restaurante, Carlos Sobera empieza a hacer una breve ronda de preguntas para saber cómo es y qué es lo que busca el empresario de Murcia. El presentador descubre que Pedro es 'Mister Global Murcia 2024' y anima al modelo a lucirse en el restaurante. Es entonces cuando el influencer casi se resbala con la alfombra, protagonizando uno de los momentos más divertidos de 'First Dates'.

Aunque Pedro acabe de conseguir ese premio como modelo, el soltero afirma ante las cámaras del programa que, al menos en su pueblo, "no le tiran los trastos ni una chica". Carlos Sobera, una vez que ha conocido cómo es el empresario murciano y sabe todo lo que busca para que pueda enamorarse, el presentador se dirige a las puertas del restaurante para traer a Noelia, la que será la cita del modelo.

Noelia es taquillera de discoteca, tiene 43 años y, al igual que Pedro, es de Murcia. "Es un puesto muy guay porque no todo el mundo confía en la taquillera. Entonces, está bien remunerado", presume la soltera de empleo a las cámaras del programa.

Nada más conocerse, Pedro se queda prendado del físico de Noelia. Así lo explica en 'First Dates': "Es muy guapa. Tiene unos ojazos...". En cambio, a la soltera no le hace ninguna gracia la persona con la que le han emparejado. "Es pequeño. Y es mucho más mayor de lo que le voy a decir porque no quiero quedar mal", afirma la taquillera murciana.

En cuanto se sientan para cenar, tanto Pedro como Noelia empiezan a conocerse un poco más con el objetivo de encontrar aquellas coincidencias con las que podría saltar el amor. "Este hombre es lo que piensan de los murcianos. Paleto, en su huerto, limoneros, cabañas y ya está", detalla la soltera a las cámaras del programa.

Si a Noelia ya no le había atraído Pedro, el soltero culmina la cena con uno de los comentarios que más chispas ha levantado durante la cita. "Está muy bien que te lo comas todo. A mí me gusta que me lo coman todo. La succión es donde más placer da", cuenta a la taquillera murciana.

A partir de este comentario, la situación entre ellos se vuelve límite en cuanto Pedro sigue bromeando con intentar mantener relaciones sexuales con Noelia. "Espero que me dejes tocarlo (el mejillón) a mí", detalla el modelo murciano.

Noelia no lo aguanta más y contesta a Pedro: "Eso no es ponerme a prueba. ¡Eso es una grosería, tío! Porque nos acabamos de conocer y que me estés diciendo que me dejes comer el mejillón...". Está claro que en esta cita han saltado chispas, pero no de amor precisamente.

Pedro y Noelia se dirigen a la sala privada de 'First Dates' para bailar una bachata, aunque bien alejados, porque en la cita ya se han rechazado desde que se han presentado.

La decisión final de Pedro y Noelia