El programa se topaba con la trágica noticia en su visita a Málaga

Un vecino de la zona condena estas fiestas sin descanso: "No me parece bien"

Así es el spray que los jóvenes utilizan para "colocarse" durante 30 segundos: "Te da euforia"

'Callejeros' se ha volcado en su último reportaje en conocer a fondo las fiestas que duran más allá de 24 horas. Para ello se han recorrido diferentes puntos del país. En uno de los destinos, Málaga, el programa se ha topado con una trágica y devastadora noticia: un joven de 23 años había muerto apuñalado en una fiesta durante la madrugada.

Silvia Ruiz, reportera del programa, ha preguntado a unos jóvenes que se ha encontrado por la zona: "Había una pelea, pero cuando llegamos ya había pasado. Por lo que se ve han matado a un chiquillo", ha comenzado uno de ellos. Enseguida otro le ha interrumpido: "Te digo que no cuentes. No, no, esto no lo saques. No hables nada de nadie, ni nada. No sabes quién son. Hazme caso, que no".

Ante un intento de agresión, 'Callejeros' ha abandonado la zona en busca de la rave que estaba planeada para seguir la fiesta una vez cerrara la discoteca. A pesar de que nadie facilitaba la ubicación, el programa logra localizarla bajo un puente de la AP7.

La rave tiene lugar junto a un camino de tierra por el que circulan ciclistas de todas las edades. Uno de ellos decide pararse y expresar su rechazo: "A mí no me parece bien. Yo me lo he pasado en mi vida de p*** madre haciendo deporte, que es lo que me gusta, y nunca ese tipo de gilipolle***", ha comenzado.